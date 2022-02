Drehtag zu gewinnen : Kreative Kinderköpfe für Filmwettbewerb gesucht

Noch bis zum 1. April können sich Grundschulklassen für den Filmwettbewerb von Ministerpräsident Woidke bewerben und einen Drehtag im Filmpark Babelsberg gewinnen.

Potsdam | Mit einem originellen Handy-Video können sich bis zum ersten April Grundschulklassen in Brandenburg am Filmwettbewerb von Ministerpräsident Dietmar Woidke und Bildungsministerin Britta Ernst (beide SPD) anlässlich des Internationalen Kindertags am 1. Juni beteiligen, teilt die Staatskanzlei mit. Das Motto lautet „Wir halten zusammen – trotz Corona“...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.