Kriegsende 1945: : Gedenken: Sechs tödliche Schüsse in Glöwen

Am 7. Mai 1945 verloren sechs Männer ihr Leben, sowjetische Soldaten richteten sie hin

Glöwen | Haben die sechs Männer aus Glöwen wirklich im Mai 1945 einen sowjetischen Offizier ermordet. Die Frage bleibt bis heute unbeantwortet. Doch dafür wurden sie am Abend des 7. Mais hingerichtet, an einer Mauer in der Bahnhofsstraße, wo noch heute die Einschusslöcher zu sehen sind. Noch heute gedenkt man in Glöwen dieser sechs Männer, die noch kurz vor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.