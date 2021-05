Kulturkombinat Perleberg e.V. : Kulturverein eröffnet neue Spielstätte

Engagierte Vereinsmitglieder haben es geschafft, in Corona-Zeiten Kultur in die Stadt Perleberg zu bringen. Das Kulturkombinat Perleberg stellte sich am Freitag der Öffentlichkeit vor.

Perleberg | Seit Freitag hat die Rolandstadt eine neue Spielstätte für Künstler. Innerhalb von knapp acht Monaten hat der neu gegründete Kulturkombinat Perleberg e.V. den Hof einer Hotelruine (Hoffmannsches Hotel) sowie die Nutzgebäude zu einer Kultur- und Begegnungsstätte umgestaltet. Am Freitag gab es die Eröffnung mit Live-Musik mit Gunther Maria Nagel (Foto) ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.