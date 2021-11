Leader-Strategie erstellen : LAG Storchenland Prignitz startet Online-Beteiligung für Bürger

Auch in der nächsten Förderperiode soll der Landkreis wieder in den Genuss von EU-Fördermitteln kommen. Dazu muss eine Regionale Entwicklungsstrategie entwickelt werden. Prignitzer sollen dabei mit ihren Ideen helfen.

Perleberg | Eine bunte Deutschlandkarte, ein 100er Zahlenfeld und ein Lesewürmchen mit dem Alphabet lockern den in diesem Jahr neu gepflasterten Schulhof der Kleinen Grundschule in Berge auf. Für die Neugestaltung und Sanierung erhielt die Gemeinde Leader-Fördermittel. Solche flossen auch in die Sanierung der Turnhalle Dallmin, ins Bootshaus Garsedow oder auch in...

