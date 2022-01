Schulen werden digitaler : Landkreis Prignitz investiert in Technik und Qualifizierung

2,9 Millionen Euro investiert der Landkreis Prignitz in die digitale Entwicklung seiner Schulen. 1100 Tablets wurden Schülern übergeben. Bis 2023 erfolgen die Aufrüstung der Schulen und der Breitbandanschluss.

Prignitz | Die Digitalisierung in den Prignitzer Schulen nimmt Fahrt auf. „Derzeit nutzen wir fünf Förderprogramme, für ein sechstes haben wir Anträge für Schulen in Trägerschaft des Landkreises eingereicht, aber noch keinen Bescheid erhalten“, erläutert der 1. Beigeordnete des Landkreises, Christian Müller. Am sichtbarsten sei der Fortschritt bei den Leih-iPads...

