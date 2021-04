Leitplanken-Problematik an L13 : Bei Blüthen werden Ausweichbuchten gebaut

Landesstraßenbetrieb beginnt am 27. April, Leitplanken an der L13 umzubauen. Kosten belaufen sich auf etwa 193.000 Euro.

Blüthen | Die Kritik reißt seit Januar 2019 nicht ab. Landwirte und Bürger aus Blüthen und Karstädt sind verärgert über die damals errichteten Leitplanken an der Landesstraße 13 zwischen Blüthen und Reetz. Zu dicht an der Fahrbahn seien sie dran, an einigen Stellen würde mal gerade der Mindestabstand von 50 Zentimetern eingehalten. Wenn sich eine 3,80 breite La...

