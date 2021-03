Löschtechnik aus Wittenberge : MV Pipe öffnen erstmals ihre Werkstore für die Öffentlichkeit

Hier werden Rohre für Löschtechnik produziert. Es ist das größte Werk in Europa.

Wittenberge | Es ist die jüngste Ansiedlung in Wittenberge. „Aber kein Mensch kennt MV Pipe“, sagt Werkleiter Renè Löffler. Das wolle er ändern. Einer der geheimnisvollsten Betriebe der Prignitz öffnet am Mittwoch erstmals seine Werkstore für die Öffentlichkeit. Modernste Löschtechnik wird hier produziert. Doch auch am Ende des Rundgangs bleibt vieles streng geheim...

