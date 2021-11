Einwohnerversammlung in Lübzow : Lübzower wollen Anschluss an das Erdgasnetz

Sükow hat jetzt den Anschluss ans Erdgasnetz erhalten, in Lübzow soll dies nun auch geschehen. Diesen Wunsch äußerten die Lübzower auf der Einwohnerversammlung. Die Bürgermeisterin nimmt es in den Aufsichtsrat mit.

Lübzow | In der Einwohnerversammlung in Lübzow bringt Karsten Döring das Thema Erdgasanschluss auf die Tagesordnung: „Ich habe das Fest zum Anschluss der Erdgasleitung für Sükow und Neu Premslin miterleben dürfen. Dort habe ich mich intensiv mit Ortsvorsteher Diethardt Schulz unterhalten. Dieser hat vor zwei Jahren das Thema in der dortigen Einwohnerversammlun...

