Kult-Verkäufer : Marktschreier bieten Waren in Wittenberge feil

In der kommenden Woche wird es Laut auf dem Markt in Wittenberge. Bekannte Marktschreier haben sich angekündigt und bieten Fisch-, Wurst- und Käsespezialitäten. Zur Eröffnung gibt es Freibier.

Wittenberge | Deutschlands bekannteste Marktschreier geben sich in der kommenden Woche in Wittenberge die Ehre und laden zum großen Spektakel auf der Bahnstraße. Von Donnerstag bis Samstag bieten sie dann mit großer Unterhaltung Wurst, Fisch und Käsespezialitäten an, teilt die Stadt Wittenberge mit. Mit dabei ist zum Beispiel „Wurst-Achim“. Er ist amtierender de...

