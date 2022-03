Deutsche Meisterschaft 2022 : Mastersschwimmer Steffen Schmolke gelingt goldener DM-Auftakt

Schwimmer Steffen Schmolke vom SC Delphin Wittenberge hat zum Auftakt der 36. Internationalen Deutschen Mastersmeisterschaften „Lange Stecke“ in Solingen den Titel über die 1500 Meter Freistil in der AK 55 geholt.

Solingen/Wittenberge | Das war wahrhaftig ein goldiger Auftakt: Steffen Schmolke vom SC Delphin Wittenberge (SCDW) hat am ersten Veranstaltungstag der 36. Internationalen Deutschen Mastersmeisterschaften „Lange Stecke“ in Solingen gleich den Titel über die 1500 Meter Freistil in seiner Altersklasse (AK) 55 geholt. Mit seiner Zeit von 19:47,35 Minuten verwies der Perleberger...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.