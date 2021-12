Straßensperrung in Perleberg : Kanalarbeiten behindern den Verkehr

Rund zehn Tage müssen sich Perleberger Kraftfahrer auf Behinderungen einstellen. Eine Übersicht.

Perleberg | Kraftfahrer in Perleberg müssen sich auf Behinderungen einstellen. Grund dafür sind Inspektionen und Reinigungsarbeiten an den Abwasserkanälen, informiert Frank Stubenrauch, Pressesprecher des Landkreises. Die Arbeiten beginnen am 13. Dezember und sollen bis zum 23. Dezember abgeschlossen sein. Betroffen sind unter anderem die Sophienstraße, inklus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.