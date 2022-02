Fußballkreis Prignitz : Nach Pankow-Absage übernimmt Meyenburger Elf Kreisoberliga-Spitze

Erneut gab es im Fußballkreis Absagen. In der Kreisoberliga fiel die Partie Pankow gegen Wusterhausen aus, weil die Gäste Corona-Fälle hatten. Neuer Tabellenführer ist Wacker Meyenburg nach dem 4:1 gegen Garz-Hoppenrade.

