Mittagstisch in Perleberg : Lieblingsessen wie bei Oma

Ein Lieblingsessen wie bei Oma. Das verspricht ein neuer Mittagstisch ab heute in Perleberg.

Perleberg | So einen echter Bratklops mit Kapernsauce. Oder der Klassiker: Eier in Senfsauce. Das sind nur zwei Beispiele einer alten Küche, die Roy Hartung zu neuem Leben erwecken möchte. Ein Lieblingsessen wie bei Oma. Das verspricht sein Mittagstisch ab heute in...

