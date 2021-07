Modellprojekt in der Prignitz : Die „durchwachsene Silphie“ als Mais-Alternative

Seit 2020 läuft in der Prignitz ein Modellprojekt zum Anbau von ökologischen Energiepflanzen. Bei einem Feldtag haben sich am Freitag Experten über die ersten Ergebnisse ausgetauscht.

Pröttlin/ Legde | Bei Energiepflanzen, die in Biogas- oder Biomethananlagen zur Energiegewinnung verwendet werden, denken die meisten zuerst an den Mais. Doch der ist ökologisch nicht unumstritten. Seit dem vergangenem Jahr werden daher in einem Modellprojekt in der Prignitz mehrjährige Energiepflanzen in enger Zusammenarbeit mit Landwirten, Fachfirmen und einer Vielza...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.