Kooperation mit Rühstädt : Wittenberger Montessorischule ist erste Biosphärenschule im Land

Nachdem der Kooperationsvertrag unterzeichnet war, ging es für die Wittenberger Montessorischüler gleich auf Exkursion. In Rühstädt machten sich die Kinder mit den Lebewesen im Wasser und auf der Wiese vertraut.

Wittenberge/Rühstädt | Ein passenderes Geschenk hätten sie der Biosphärenverwaltung nicht machen können. Als die Schüler und Lehrer der Wittenberger Montessorischule am Mittwoch in Rühstädt eintrafen, da hatten sie eine bunte Kiepe mit Kürbissen und Zucchini dabei, welche die Schüler auf der Schulfarm in Klein Lüben selbst angebaut haben. Schließlich gab es etwas zu feiern:...

