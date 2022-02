Schlager gegen den Staat : Musik vom „Alien’s Best Friend“ läuft auf Protesten in Wittenberge

Wenn die rechtsextreme Partei „Der III. Weg“ bisher in Wittenberge demonstrierte, spielte sie auch Songs von "Alien’s Best Friend“. Das Duo ist bekennender Corona-Gegner, aber distanziert sich von rechten Parteien.

Wittenberge | Am Freitag wird die rechtsextreme Partei „Der III. Weg“ erneut in Wittenberge gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren – zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen. Teil der letzten Aufmärsche waren Songs der Band „Alien’s Best Friend“, die mit ihrer eingängigen Melodie und sanften Tönen so gar nicht zum fackelschwingenden Gebaren der Partei passen woll...

