Mystische Wälder : Neue Ausstellung im Wittenberger Festspielhaus

Sie sind dunkel und mystisch, gewaltige Skulpturen oder voller Bewegung: Mecklenburger und Brandenburger Wälder. "Unterholz" hat der ehemalige Bildjournalist Manfred Scharnberg seine neue Ausstellung genannt.

Wittenberge | In mystische Wälder entführt Manfred Scharnberg die Besucher seiner ab Sonnabend im Wittenberger Festspielhaus geöffneten Ausstellung „Unterholz". Den früheren Bildjournalisten und Texter zog es schon immer in den Forst abseits der gefestigten Wege. Seit der Pensionierung ist der in Hamburg geborenen und in Schwerin lebende Fotograf noch häufiger i...

