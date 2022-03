Polizeieinsatz in Wittenberge : Nach Ladendiebstahl in Gewahrsam genommen

Gegen den Tatverdächtigen lag ein Haftbefehl vor.

Wittenberge | Auf frischer Tat ertappt: Eine 22-Jährige und ein 41-Jähriger wurden am Mittwoch, dem 9. März, gegen 18.30 Uhr dabei erwischt, wie sie in einem Verbrauchermarkt in der Lenzener Chaussee in Wittenberge eine Flasche Alkohol entwendet wollten. Auch interessant: Ladendetektiv erwischt Dieb auf frischer Tat Bei der Überprüfung der beiden Personen wur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.