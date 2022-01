Fußball auf Landesebene : Nachholspiel und Testbegegnungen der Prignitzer Kicker

In einem Nachholspiel der Landesklasse West ist der SV Eiche 05 Weisen am Samstag bei der SG Michendorf zu Gast. Einheit Perleberg und Veritas Wittenberge/Breese stehen sich am Freitag um 19 Uhr im Testspiel gegenüber.

Prignitz | Der Ball rollt wieder. Als erstes von den vier auf Landesebene spielende Prignitzer Teams greifen die Kicker des SV Eiche 05 Weisen am Wochenende wieder ins Punktspielgeschehen ein. In einem Nachholspiel der Landesklasse West sind die 05er am Samstag (14 Uhr) bei der SG Michendorf zu Gast. Gespielt wird dort auf Kunstrasen. „Wenn man sich die Tabelle ...

