Nachruf auf Wolfgang Schulz : Er war ein verlässlicher Partner

Am 9. April ist der langjährige SPD-Kommunalpolitiker Wolfgang Schulz verstorben.

Perleberg | Die Sozialdemokratie im Landkreis Prignitz hat einen ihrer ganz großen Mitstreiter verloren. Am 9. April ist Wolfgang Schulz im Alter von 72 Jahren verstorben. Den Aufbau der SPD Prignitz gefördert Gleich nach der politischen Wende in der DDR und der Deutschen Einheit hat sich Wolfgang Schulz dem Aufbau der SPD in der Prignitz gewidmet. Aus Sich...

