Corona in der Prignitz : Schüler haben die höchste Inzidenz

Die zehn bis 14-jährigen Schüler in der Prignitz haben die mit Abstand höchste Inzidenz. Heute gibt es weitere Infektionen in Schulen und Kitas.

Prignitz | Eine neue Statistik des Gesundheitsministeriums zeigt, dass die Corona-Inzidenz in der Prignitz unter den zehn bis 14-jährigen Schüler am höchsten ist. Sie beträgt heute 1489. Für die 15- bis 19-Jährigen 726. Ein anderes Bild zeigt sich bei den Erwachsenen mit einer Inzidenz von 300 bis 650. Bei den Senioren sind die Zahlen deutlich niedriger. So lieg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.