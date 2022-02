Perleberger Hefte : Stadt- und Regionalmuseum wird zum Herausgeber

Anfang Februar ist die jüngste Ausgabe der Perleberger Hefte erschienen. Mit der Herausgabe wechselte die Verantwortung an das Stadt- und Regionalmuseum. Seit 1989 hatte Martina Hennies diese herausgegeben.

Perleberg | Wer die Ausstellung „Kriegsende in der Prignitz - Das Jahr 1945 in Perleberg und Wittenberge“ nicht gesehen hat, oder einfach noch einmal nachlesen möchte, was sich damals in der Region ereignete, der kann dies nun im neusten Band der Perleberger Hefte, dem Band 32, tun. Ein Blick ins Jahr 1945 Lennart Gütschow, der scheidende wissenschaftliche ...

