VR-Bank Prignitz : Neuer Jahreskalender zeigt die Prignitz in „Lichtspielen"

Ab Montag sind die Jahreskalender 2022 der Volks- und Raiffeisenbank Prignitz in allen Filialen erhältlich. Die Kunden fragen schon seit einigen Wochen danach. Die Fotos hat erneut der Fotograf Peter Waesch gemacht.

Prignitz | Seit nunmehr 24 Jahren bringt die Volks- und Raiffeisenbank einen eigenen, regionalen Kalender heraus, so Martin Brödder, Vorstand der VR-Bank Prignitz. „Der Kalender erfreut sich bei unseren Kunden großer Beliebtheit, nicht nur in der Prignitz.“ Kalender geht oft auf Deutschland-Reise Denn wie Martin Brödder weiß, begibt sich auch in diesem Jah...

