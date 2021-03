Neues Café in Perleberg : „Wenn nicht jetzt, wann dann?“

Janine Roder wagt in Corona-Zeiten den Sprung in die Selbstständigkeit. "Café Deko Perle bei Nine" erwartet seine Gäste.

Perleberg | Die Rolandstadt Perleberg hat ein neues Café. Am Montag eröffnete Janine Roder am Schuhmarkt 4 ihr „Café Deko Perle bei Nine". Auch wenn die Besucher noch nicht an den urig gestalteten Holztischen mit insgesamt 16 Plätzen den Kaffee und Kuchen zu sich nehmen können, so wollte die Inhaberin nicht länger warten. „Wenn nicht jetzt, wann dann", antwortete...

