Corona-Zahl steigt deutlich : Neuinfektionen schießen in der Prignitz hoch

Die Corona-Zahlen am Dienstag sind nicht gut. Der Landkreis meldet 35 Neuinfektionen.

Prignitz | Die Corona-Zahlen schießen in die Höhe. Am Dienstag meldet das Gesundheitsamt Perleberg 35 Neuinfektionen - der höchste Tageswert seit Wochen. Es gebe aber keinen neuen Hotspot, sagt Pressesprecherin Annette Löther. Die Neuinfektionen verteilen sich auf alle Gemeinden des Kreises. Den höchsten Wert hat aktuell das Amt Amt Putlitz-Berge. Hier gab es in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.