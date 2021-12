Prignitz im Kampf gegen Corona : Landkreis Prignitz und KMG melden freie Impftermine

In dieser und in der kommenden Woche gibt es freie Impftermine in der Prignitz. Neben dem Landkreis bietet auch die KMG-Klinik Corona-Impfungen an.

Prignitz | In dieser und auch in der nächsten Woche gibt es mehrere Impfangebote im Landkreis Prignitz. Freie Termine sind buchbar, informiert die Kreisverwaltung. Direkt an den Feiertagen werde nicht geimpft, aber vor Silvester sind die Impfstellen in Wittenberge und Pritzwalk an vier Tagen geöffnet. Das sei auch ein Angebot an diejenigen, die zu den Feiertagen...

