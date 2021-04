Ortsbeirat Glöwen : Planungen für zwei Veranstaltungen sollen beginnen

Glöwen will zwei Veranstaltungen im Jahr 2021 durchführen. Das Dorffest „Dorf und Straße“ sowie den Einheitslauf.

Glöwen | „Wie wollen wir in diesem Jahr mit unseren Veranstaltungen umgehen?" Diese Frage stellt Ortsvorsteher Christopher Teschner in den Raum, um sie mit dem Ortsbeirat Glöwen zu beraten. „Noch haben wir einen Lockdown“, so Teschner. „Doch die Orga-Teams benötigen einen Vorlauf, um die Veranstaltungen planen zu können. Dabei verweist der Ortsvorsteher auc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.