Digitalisierung im Rathaus : Perleberg startet Onlineportal für Terminvergabe der Meldestelle

Die Digitalisierung schreitet weiter voran, macht auch vor den Rathäusern nicht Halt. Was schon in vielen Städten Alltag ist, zieht jetzt auch in die Perleberger Meldestelle ein: Terminvergabe über ein Onlineportal.

Perleberg | In vielen Städten werden Termine für die Meldestelle nur online vergeben: Seit Jahresbeginn ist nun auch in der Rolandstadt das Onlineportal für die Meldestelle geschaltet, somit eine schnelle, einfache und sichere Terminvergabe möglich. Rund um die Uhr erreichbar Dieses Terminvergabesystem steht den Perlebergern rund um die Uhr zur Verfügung, w...

