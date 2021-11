Prignitzer Impfkampagne : Krankenhaus Perleberg will in Kirchen impfen

Das Krankenhaus Perleberg plant weitere Impfaktionen. Es soll auch in Kirchen geimpft werden.

Prignitz | Impfen im Wettlauf gegen Corona und die neue Mutation Omikron. Experten sagen: Je schneller und je mehr Menschen geimpft sind, desto weniger gefährlich wird die neue Variante sein. Das Kreiskrankenhaus in Perleberg hat bisher fünf Impftage mit mehr als 1500 Terminen organisiert. Jetzt will die Klinik nachlegen und denkt an völlig neue Orte, um die Men...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.