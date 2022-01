Geschäftsjubiläum in Perleberg : Petra Eggert führt 25 Jahre das Geschäft in fünfter Generation

Das Schuhhaus Schmidt gibt es seit Mitte des 19. Jahrhundert. Die heutige Inhaberin hat es am 1. Januar 1997 von ihrer Mutter übernommen. Ans Feiern denkt sie zurzeit eher weniger.

Perleberg | Manchmal werde sie mit Frau Schmidt angesprochen, erzählt Petra Eggert. Doch darüber ärgere sie sich nicht, sondern es erfreut sie, zeige ihr doch diese Anrede, dass das Schuhhaus Schmidt in Perleberg eine bekannte Adresse ist. Seit nunmehr 25 Jahren ist sie die Chefin. Am 1. Januar 1997 hatte sie das Geschäft in der Bäckerstraße 41 von ihrer Mutter H...

