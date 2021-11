Jugendwehren Prignitz : Perleberger Feuerwehr pflanzt Winterlinden

Landesweit haben am Wochenende in Brandenburg Jugendwehren Bäume gepflanzt. In der Prignitz beteiligten sich 36 Wehren an der Aktion.

Prignitz | Kinder und Jugendliche aus 36 Jugendfeuerwehren der Prignitz pflanzten an diesem Samstag mindestens einen Baum. Sie folgen damit einem gemeinsamen Aufruf von Landesjugendforum und Landesjugendfeuerwehr Brandenburg, die an dem Tag zu einer brandenburgweiten Pflanzaktion aufgerufen haben, informiert Pressesprecherin Beate Mundt. Unter dem Motto „Hand...

