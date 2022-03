Aktionstag in Pritzwalk : Pflanzaktion und Tag der offenen Tür an der Stephanus-Schule

Die zukünftige Stephanus-Grundschule Pritzwalk bietet am 2. April einen Aktionstag an. Pflanzenspenden sind willkommen und es gibt Einblicke in die Arbeit der Schule. Es darf gebastelt und experimentiert werden.

Pritzwalk | Mit viel Schwung und Optimismus geht die Stephanus-Schule in Pritzwalk dem Frühling entgegen. Das vorläufige Schulgebäude in Pritzwalk ist saniert und der weitläufige Garten wartet auf Gestaltung. Deshalb wird es am 2. April in der Zeit von 11.30 bis 16 Uhr einen Aktions- und Gartentag an der Promenade 5 in Pritzwalk geben. Lesen Sie auch: Zweiter ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.