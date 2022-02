Polizeieinsatz in Wittenberge : Einbruch in die McDonalds-Filiale

In der Nacht von Sonntag zu Montag versuchten Unbekannte in die McDonalds-Filiale in Wittenberge einzubrechen. Ein Tatverdächtiger konnte gestellt werden.

Wittenberge | Die Wittenberger McDonalds-Filiale ist nicht die erste in umliegender Region, in die in letzter Zeit eingebrochen wurde. Anfang Februar erst verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt in das Schnellrestaurant in Stendal, entwendeten Bargeld. In der Nacht von Sonntag zu Montag sollte die Filiale in der Elbestadt das nächste Ziel sein. Doch da hatten ...

