Polizeieinsatz in Pritzwalk : Einbruch in einen Autohandel

Am Donnerstag löste der Alarm in einem Autohandel aus. Unbekannte hatten sich Zugang zu dem Firmengelände verschafft.

Pritzwalk/Falkenhagen | An einem Autohandel im Tannenkoppelweg in Pritzwalk (Ortsteil Falkenhagen) löste am Donnerstag gegen 19.10 Uhr der Alarm aus. Daraufhin überprüfte ein Wachschutzmitarbeiter das Firmengelände. Da er Beschädigungen an einem Zaun und dem Gebäude festgestellte, informierte er die Polizei. Die Täter konnten im Nahbereich nicht mehr ergriffen werden. Sie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.