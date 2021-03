Poststelle Granzow/Glöwen : Wer kennt die Geschichte der Granzower Post?

Siegmar Stowinsky aus Gütersloh sammelt nicht nur Briefmarken, er interessiert sich auch für Postgeschichte.

Granzow | Ein Brief an Marga Domarschik in Stuttgart wurde am 2. November 1944 im Postamt Granzow aufgegeben. Das zeigt ein Stempel neben dem eigentlichen Glöwener Poststempel. Darauf ist eine eingekreiste 2 zu sehen. Und daneben steht in zwei Zeilen „Granzow über Glöwen (Westprign)“. Der Sammler und Philatelist Siegmar Stowinsky aus Gütersloh besitzt dieses...

