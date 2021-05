Prignitz: Dorf hat Zukunft : Ideen für lebendige Dörfer gefragt

Bewerbung für den Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ ist bis 1. Juni möglich. Gemeinden und Ämter sind aufgerufen.

Prignitz | Unser „Dort hat Zukunft“ geht in die nächste Runde. Nachdem der 11. Landeswettbewerb im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurde, ist er in diesem Jahr wieder am Start. Er beginnt wie immer mit der Ausschreibung auf Kreisebene. Der Sieger nimmt dann im nächsten Jahr am Landeswettbewerb teil. Aus der Prignitz war das als letzter Kre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.