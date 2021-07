Im Amt bestätigt : Heiko Wegner bleibt Kreishandwerksmeister in der Prignitz

Der 59-jährige Tischlermeister geht in seine zweite Amtszeit. Sein Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Lehrlingsausbildung. In der Kreishandwerkerschaft Prignitz sind 196 Firmen in zehn Innungen organisiert.

Prignitz | Der Karstädter Tischlermeister Heiko Wegner geht in seine zweite Amtsperiode als Kreishandwerksmeister. Er wurde auf der Mitgliederversammlung der Kreishandwerkerschaft Prignitz im Juni ohne Gegenstimme für weitere fünf Jahre wiedergewählt. „Ich hatte mich dazu bereit erklärt, noch einmal anzutreten“, so Wegner im Gespräch mit dem „Prignitzer“. Ursprü...

