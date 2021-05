Corona-Notbremse aufgehoben : Prignitz: Ohne Corona-Test zum Friseur

Die Inzidenz bleibt niedrig, der Bundes-Notbremse wird in der Prignitz aufgehoben. Es gibt Lockerungen.

Prignitz | Auf diese Nachricht haben Prignitzer seit Wochen gewartet: Endlich greifen im Landkreis Lockerungen. Die Corona-Bundesnotbremse konnte am Sonntag aufgehoben werden, informiert der Landkreis. Zuvor lag die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100. Am Sonntag betrug der Wert 39,4. Am Wochenende gab es nur zwei Neuinfektionen. In den ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.