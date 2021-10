Impfdurchbrüche in der Prignitz : Prignitz meldet 13 Impfdurchbrüche in einer Woche

Elf neue Corona-Fälle und 13 Impfdurchbrüche in nur sieben Tagen meldet das Gesundheitsamt Perleberg.

Prignitz | In der Prignitz gab es 88 neue Corona-Fälle in sieben Tagen. Heute waren es elf Neuinfektionen, informiert das Gesundheitsamt Perleberg. Die Inzidenz sinkt etwas auf 115,6. In einer Wittenberger Kita wurde eine Person positiv getestet. Wie viele Personen deshalb in Quarantäne müssen, werde noch ermittelt. 13 Impfdurchbrüche Überraschend hoch ist...

