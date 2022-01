Impfen Perleberg : Prignitzer Kinder gehen frisch geimpft in die Winterferien

Das Kreiskrankenhaus Perleberg ist am Sonnabend erstmals eine Corona-Impfaktion speziell für Kinder erfolgt. Fast 40 Mädchen und Jungen kamen.

Perleberg | Am Perleberger Kreiskrankenhaus sind am Sonnabend fast 40 Kinder geimpft worden. Die Einrichtung reagierte mit dieser erstmaligen Aktion nach eigenen Angaben auf Nachfragen von Eltern. Geimpft wurde von zwei Kinderärzten mit Biontech. Die Anmeldung war online erfolgt, nahezu alle Eltern kamen mit ihren Kindern zu den registrierten Zeiten. Der Termin war auch mit Blick auf den Start in die Winterferien gewählt worden. Die Zweitimpfung an gleicher Stelle soll am 19. Februar erfolgen. Ein wenig aufgeregt waren die meisten Mädchen und Jungen, während die Anamnesebögen ausgefüllt und die Formalitäten erledigt wurden. Doch dann ging es durch die Terminvergabe schnell. Ein Piks und dann spielten die Kinder während der notwendigen Wartefrist bezüglich Impfbeschwerden schon wieder oder unterhielten sich mit ihren Eltern. Von Tränen oder Weinen keine Spur. Viele Corona-Infektionen bei Kindern Das Prignitzer Kreiskrankenhaus setzte mit dem Kinderimpfen nach Aussage von Pressesprecherin Jaqueline Braun eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) um. Diese empfiehlt in ihren aktualisierten Covid-19-Impfempfehlungen für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren die Impfung bei Vorerkrankungen. Auf Wunsch der Eltern kann dies auch ohne Vorerkrankungen erfolgen. Kinder gehören derzeit zu den am häufigsten von Corona-Neuerkrankungen betroffenen Altersgruppen im Landkreis Prignitz. Bei den Fünf- bis Neunjährigen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei 3835, bei den Zehn- bis 14-Jährigen sogar bei 4129. Insgesamt hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz binnen einer Woche verdoppelt. Beschimpfungen und Drohungen Das Impfangebot hatte in den sozialen Netzwerken zum Teil wütende Reaktionen von Impfgegnern und Corona-Leugnern ausgelöst. Dazu zählten neben wüsten Beschimpfungen auch Äußerungen, die als Drohungen verstanden werden konnten. Die Polizei behielt deshalb vorsorglich die Impfaktion im Blick. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.