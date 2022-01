Landratswahl am 8. Mai : Prignitzer Landrat Torsten Uhe tritt nicht erneut an

Die Prignitz erhält einen neuen Landrat. Amtsinhaber Torsten Uhe tritt nicht an. In einer Erklärung nannte er am Montag dafür persönliche Gründe.

Perleberg | Amtsinhaber Torsten Uhe wird bei der Landratswahl am 8. Mai nicht noch einmal antreten. Das gab er am Mittwoch in einer Erklärung bekannt. In dieser nannte Uhe persönliche Gründe für die Entscheidung, die er nach schwierigen und intensiven Überlegungen getroffen habe. Der Entschluss sei ihm nicht leicht gefallen. Er fühle sich angesichts der Anforderu...

