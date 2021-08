Prignitzer Leichtathleten : Gute DM-Resultate trotz vieler Hindernisse

Diskuswerferin Zoe Stephan und Speerwerfer Samuel Wolter zeigten bei den Deutschen Jugend-Meisterschaften mit den Plätzen sieben und fünf gute Leistungen. Beide Prignitzer Athleten kämpften dabei mit Hindernissen.

Prignitz | Die Prignitzer Nachwuchs-Leichtathleten Zoe Stephan und Samuel Wolter zeigten bei den Deutschen Jugend-Meisterschaften in Rostock gute Leistungen. Die Diskuswerferin vom SC Hertha Karstädt belegte in der Altersklasse U20 den 7. Platz, der Speerwerfer des SSV Einheit Perleberg landete in der U18-Konkurrenz auf Rang fünf. Das Sportinternat in Potsdam...

