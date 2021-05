Prignitzer Speerwerfer : Wettkampflotterie hält Athleten auf Trab

Die Prignitzer Speerwerfer müssen flexibel sein. Die Wettkampforte können schnell wechseln. Das erlebte Samuel Wolter.

Prignitz | In Corona-Zeiten ändern sich manche Pläne schnell. So führte der Wettkampfplan Speerwerfer Samuel Wolter vom SSV Einheit Perleberg statt nach Potsdam und Dresden am Wochenende nach Neubrandenburg. Dort landete sein bester Versuch bei 54,19m. Eine sehr gute Leistung, wäre da nicht das höhere Leistungsvermögen des Prignitzers. Nerven beim Trainer lie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.