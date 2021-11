Prignitzer Weihnachtsmärkte : Prignitzer Städte planen ihre Weihnachtsmärkte

Weihnachtsmärkte in der Prignitz wird es geben. Aber unter welchen Voraussetzungen sie wirklich stattfinden können, steht noch nicht fest. Ein erster Überblick, was geplant ist.

Prignitz | Die Corona-Neuinfektionen erreichen bundesweit Rekordwerte und auch in der Prignitz zeigt die Kurve der neuen Fälle steil nach oben. Trotzdem werden bundesweit Weihnachtsmärkte vorbereitet und in Parchim läuft ab heute der Martinimarkt. In der Prignitz sollen ebenfalls Weihnachtsmärkte stattfinden. Die Städte Perleberg, Wittenberge und Pritzwalk arbei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.