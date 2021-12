Volleys auf Platz zwei : Neues Prignitzer Volleyballteam sorgt für Furore

Die Rückkehr des Prignitzer Volleyballs auf Landesebene ist gelungen. Die Herren der Prignitz Volleys belegen zum Jahreswechsel in der Landesklasse den zweiten Platz. Die Bilanz: Acht Siege in neun Spielen.

Prignitz | Der Prignitzer Volleyball ist nach Jahren der Abstinenz in den Spielbetrieb auf Landesebene zurückgekehrt. Und wie. Nach dem Heimsieg gegen Fortuna Kyritz kurz vor Weihnachten und dem damit verbundenen Abschluss der ersten von drei Spielrunden in der Volleyball-Landesklasse Nord geht man bei den Männern der Prignitz Volleys frohen Mutes in die kurze P...

