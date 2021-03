Vereinsheim in Pritzwalk : Brand vernichtet FC Bayern-Unikate

Im Vereinsheim des FC Bayern-Fanclubs in Pritzwalk verursachte ein Brand Schaden. Doch es gibt bereits Hilfsangebote.

Pritzwalk | Keine gute Nachricht für die Mitglieder und Freunde des FC Bayern München-Fanclubs in Pritzwalk: Bei einem Brand im Vereinsheim in der Bergstraße in der vergangenen Woche wurden zahlreiche – über Jahre gesammelte – Fan-Artikel mit großem ideellen Wert zerstört. Der Brand, der laut Polizeimeldung durch offenbar unsachgemäßem Umgang mit offenem Feuer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.