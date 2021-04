Evangelische Schule Pritzwalk : In der neuen Grundschule soll alles blühen

Die Evangelische Schule in Pritzwalk soll im Sommer starten - und hat an diesem Samstag zum "Gartentag" eingeladen.

Pritzwalk | Wenn im Sommer die neue Evangelische Grundschule planmäßig an den Start geht, dann soll rund um das Schulgebäude alles in bunten Farben blühen. Deshalb bringen an diesem Samstag mehrere Mitglieder der Kirchengemeinde, aber auch interessierte Eltern Pflanzen und Samen mit, die sie in den Beeten rund um die Baracke neben der Pritzwalker Bildungsgesellsc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.