Sankt-Nikolaikirche Pritzwalk : Nikolaiwächter bereiten die Saison „Offene Kirche“ vor

Am 4. Mai soll die Pritzwalker Sankt Nikolaikirche wieder fünfmal in der Woche für Besucher öffnen.

Pritzwalk | Wer in Pritzwalk die „Offene Kirche“ besucht, der begegnet dabei unweigerlich den Nikolaiwächtern. Das sind gegenwärtig 26 Ehrenamtler, die die Nikolaikirche den Pritzwalkern und ihren Gästen präsentieren, zeigen wollen, was „ihre Kirche“ zu bieten hat. Am 4. Mai soll das Gotteshaus wieder fünfmal in der Woche die Türen für Besucher öffnen. „Das ist d...

