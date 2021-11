Neue Brise in Pritzwalk : Residenzkünstlerinnen lesen im Café der Museumsfabrik

Eine Sicht in die Stadt Pritzwalk - dieser Betrachtung widmeten sich die Künstlerinnen Nikita Träder und Lea Konta. Ihre Ergebnisse zeigen sie am 20. November.

Pritzwalk | Eine Sicht in die Stadt Pritzwalk - dieser Betrachtung widmeten sich die Künstlerinnen Nikita Träder und Lea Kontak aus den Bereichen Literatur und Grafik-Design im Sommer diesen Jahres. Für eine Woche arbeiteten sie in den Räumen der Kunstfreunde und der Museumsfabrik Pritzwalk. Die beiden Künstlerinnen tauchten in das Geschehen der kleinen Stadt ...

