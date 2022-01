Städtebauförderung : Pritzwalk kann Stadterneuerung fortsetzen

Pritzwalk kann nach der Bewilligung weiterer Fördermittel die Stadtsanierung in den kommenden Jahren fortsetzen. Mit den Geldern kann auch ein Gebäude für die evangelische Grundschule ertüchtigt werden.

Pritzwalk | Bis 2025 stehen der Stadt Pritzwalk Mittel aus der Städtebauförderung in Höhe von 905 000 Euro zur Verfügung. Ende 2021 gingen in der Kommune für diese Mittel Zuwendungsbescheide über das neue Bund-Länder-Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (WNE) ein, dem Nachfolgeprogramm für den Stadtumbau. Bürgermeister Dr. Ronald Thiel zeigte sich in ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.